Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi! Saldırı anı kamerada

İstanbul Maltepe'de market alışverişinden evine dönen bir kadın, yürüdüğü sırada tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yere kapaklanan kadın "Beni öldürebilirdi, hiç tanımıyorum, şok geçiriyordum o an. Çok korkuyorum, ilaçla uyuyorum" ifadelerinde bulundu. Talihsiz kadının darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de dün akşam saatlerinde market alışverişinin ardından evine dönen Hatice Türkoğlu (48), yolda yürürken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Bir anda kendisini yerde bulan Türkoğlu'nun yüzü gözü yara bere içinde kaldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Etrafta yetişenlerin yardımı ile kurtulan Türkoğlu, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Darbedildiğine ilişkin rapor alan Türkoğlu, önce karakola, ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

"BENİ YERLERE VURDU"

Hatice Türkoğlu, "Marketten eve gidiyordum, hiç tanımadığım biri arkamdan bana saldırdı. Yani insanlar tutmazsa beni öldürebilirdi. Hiç tanımadığım bir insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkadan sessizce yaklaşmış bana saldırmış. Hiç haberim yok, tanımıyorum. hiç görmedim ve beni yerlere vurdu. Sonra insanlar araya girdi. Belki beni öldürebilirdi. Bir şeyler mırıldanıyordu ama sesini alamadım. O anda şoktaydım. Şok geçiriyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Güvenli diye düşünüyordum yolları. Sonrasında kaçtı herhalde. Bilmiyorum. Oradan insanlar aldı kenara götürdü. Çok korkuyorum. Bu gece ilaçla uyudum." dedi.

DARP RAPORU ALDI

Sonrasında çağrı üzerine olay yerine polisin geldiğini, ambulans ile hastaneye götürüldüğünü ve darp raporu aldığını söyleyen Hatice Türkoğlu, rapor aldıktan sonra Küçükyalı emniyetine gittiğini, ardından da savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Hatice Türkoğlu'nun şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı