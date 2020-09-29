Son dakika haberleri... Malkara'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika gelişmesine göre Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve beraberindeki ekip vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda ve ilçede kurulan pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Yüksel, vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen kuralına ilişkin bilgilendirdi.

Denetimlere Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, polis ve zabıta ekipleri de katıldı.

Kaymakam Yüksel, vatandaşların kendilerinin ve ailelerinin sağlıkları için maske takmalarını, hijyen, ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral