Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında iki zanlı yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 171 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, batı illerine giden yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Aramada bir yolcunun üzerinde ve eşyasının arasında 1 kilo 87 gram metamfetamin bulundu.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada saman çuvallarına gizlenmiş 84 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, bir hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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