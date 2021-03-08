Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 denetimde karanfil dağıtıldı
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Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 denetimde karanfil dağıtıldı

08.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:28
Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 denetimde karanfil dağıtıldı

Son dakika haber... Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, dinamik denetim modeli kapsamındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemelerine katılarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, dinamik denetim modeli kapsamındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemelerine katılarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde drone ile Kovid-19 denetimi yapıldı, tedbirleri uymayanlara ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise bir toplu taşıma aracındaki denetime katıldı.

Dinamik denetim kapsamında toplu taşıma araçlarının kontrol edildiğini aktaran Dağdeviren, "Maske, mesafe ile kuralları hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için yolcu olan tüm hanımefendilerin gününü kutluyorum. Arkadaşlar Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtacak." ifadelerini kullandı.

Dağdeviren, konuşmasının ardından kadınlara kırmızı karanfil dağıttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekiplerince ise "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kadınlara kırmızı karanfil verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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