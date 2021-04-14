Son dakika haberleri: Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 9 yaralı
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Son dakika haberleri: Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre MALATYA'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

MALATYA'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde kent merkezine doğru giden Yusuf U. yönetimindeki 23 LL 155 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçtaki Ümmü Gülsüm Yabin (39) öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.İkinci kaza da yine sabah saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elazığ yönünden Malatya yönüne giden Mehmet M. yönetimindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğine kapanan yol, minibüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı. 


Son dakika haberleri: Malatya'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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