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Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede Malatya'da çöken iki katlı bina ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

MALATYA (İHA) - Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

MALATYA - Malatya'da çöken iki katlı bina ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Malatya'da dün akşama doğru İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında bahse konu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

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