Son dakika haberleri... Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti

Son dakika haberler... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir köprü altını barınağa ve kütüphaneye dönüştüren Muhammed İsmail Magribi, yangın sonucu her ikisini de yitirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir köprü altını barınağa ve kütüphaneye dönüştüren Muhammed İsmail Magribi, yangın sonucu her ikisini de yitirdi.

Beyrut'un en işlek caddesi üzerindeki "Fiat Köprüsü"nü yaklaşık 2 yıldır mesken tutan Magribi evsiz bir Lübnanlı. Ama o, çoğu Beyrutlu için tanıdık bir sima.

Köprü altında kendine ait bir dünya kuran yaşlı adam, 2 gün öncesine kadar burada yaklaşık 4 bin kitabın arasında yaşıyordu.

Magribi, bağışçılar sayesinde topladığı kitaplarla adeta bir açık hava kütüphanesi oluşturmuş, fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla daha tanınır olmuş ve kitap bağışında bulunanlar çoğalmıştı.

Hatta Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza bile kısa süre önce Magribi'yi ziyaret ederek imzalı bir kitabını hediye etmişti.

Yıllardır biriktirdiği kitaplar kül oldu

Magribi, kitapları ihtiyaç sahiplerine karşılıksız veriyordu.

Ancak yaşlı Lübnanlının yıllardır biriktirdiği kitapları 21 Ocak'ta gece çıkan yangın sonucu gözlerinin önünde kül oldu.

Magribi'nin yangın esnasında çekilen görüntülerde, yanan kitaplarına çaresiz ve sessizce bakması sosyal medyada da gündem oldu.

"Yangından kimseyi suçlayamam"

Yaşadığı barınağı ve kitaplarını kaybeden Magribi, yangının neden çıktığını soran AA muhabirine, "Allah biliyor. Kimseyi suçlayamam." yanıtını verdi.

Yerel basındaki haberlerde ise belediyenin daha önce Magribi'den köprü altını boşaltmasını istediği ve bunu yapmaması üzerine barınağının kundaklandığı iddia edildi.

Köprü altında yaklaşık 2 yıldır köpeği Piti ile hayatını sürdürdüğünü söyleyen 80 yaşındaki Magribi, "Buradan başka gidip yaşayabileceğim yerim yok." dedi.

"İnşaat mühendisiyim ve okumayı çok seviyorum"

Eşini yıllar önce kaybeden yaşlı adamın biri kız 3 çocuğu da yıllar içinde Afrika ülkelerine göç etmiş.

Daha önce tapusuz bir arazi üzerinde evi olduğunu belirten Magribi, bazı kişilerle yaşadığı ihtilaflar üzerine hapse girdiğini ve yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kaldığını anlattı.

"İnşaat mühendisiyim ve okumayı çok seviyorum." diyen Magribi, cezaevinde de küçük bir kitaplığı olduğunu dile getirdi.

Hapse girdikten sonra evi yıkılan Magribi, insanların yardım tekliflerini geri çevirerek köprü altında yaşamaya başlamış.

Yangından sonra çevredekilerin yardımıyla yeniden bir baraka inşa eden Magribi, çoğu küle dönmüş, parçalanmış ve ortalığa saçılmış kitaplarının arasında hayatına devam ediyor.