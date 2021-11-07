Son dakika haberleri! Lösemili çocuklar için kadın erkek saçlarını kazıttılar

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'HobiFest 2021' kapsamında bir araya gelen gönüllü vatandaşlar, 'Sende Yoksa Bende de Yok' sloganıyla saçlarını kazıtarak lösemili çocuklara destek oldu. Etkinliğe kadın erkek çok sayıda kişi katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hobi meraklılarını bir araya getirdiği HobiFest 2021, Cam Piramit'te devam ediyor. Festival kapsamında lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak için 'Sende Yoksa Bende de Yok' sloganı ile saç kazıtma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda kadın ve erkek gönüllü katıldı. Vatandaşlar kurulan platform üzerinde sandalyelere oturarak saçlarını kazıttı.

"O çocuklar bizim geleceğimiz, umudumuz her şeyimiz"

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'da büyükşehir belediyesi olarak sosyal ve kültürel anlamda kültüre ve sanata doyacağımız birçok etkinlik yapıyoruz. HobiFest 2021'i Antalya'da ilk olarak yapıyoruz. Öncelikle 67 kulüp katıldı. 02-08 Kasım hepinizin bildiği gibi Dünya Lösemili Çocuklar Haftası. O çocuklar bizim geleceğimiz, umudumuz her şeyimiz. Bu anlamda bu etkinliğe katkı koyan Antalya Kan Bankası ekibine teşekkür ederim. Bu duyarlılık hepimiz için geçerlidir. Hepimiz buna önem veriyoruz" diye konuştu.

"Farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize"

Saçını kazıtarak etkinliğe destek veren 62 yaşındaki Ufuk Türel Geldi, "Böyle bir oluşum içerisinde olmak gurur verici bir şey. Herkese acil şifalar diliyorum. Farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize" dedi. Rahime Yılmaz ise, "2015 yılında beri bu derneğin içerisinde hastalarımızın yanındayım. Onları mutlu edebilmek için böyle bir organizasyon yaptık hiç tereddüt etmeden. Bugün onlara yarın bize. Onlarda yoksa bizde de yok diyoruz. Söylenecek söz yok, anlatılmaz yaşanır. Çok farklı bir duygu bizim için" ifadelerini kullandı.

"Bu çocukların sadece kan vermeye ihtiyacı var"

Lösemi hastası yakını Fatma Akıntürk, "2 yıldır yaşadıklarımızı anlatamam. Bu çocukların sadece kan vermeye ihtiyacı var. Şeker hastası olduğum için kan veremiyorum. Çok üzülüyorum. Kan bankası çalışanları sadece gönüllü. Tek istediğimiz saç kestirerek kan verilmesi. Herkes kan versin" dedi.

Lösemi hastası ve saçını kestiren Samet Efe Cazgır (9) ise, "Biz iyilik olsun diye saçımızı kestiriyoruz. Saçlarını kestirmek kötü bir şey değil, iyi bir şey. Saçlarını kestirenler şapka takarak bunun yöntemini biliyorlar" dedi. - ANTALYA