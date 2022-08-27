- Libya'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada 1 kişi öldü

TRABLUS - Libya'da Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya yakın Komutan Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya yakın Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında gece saatlerinde çıkan çatışmalar sürüyor. Acil Servis Sözcüsü Malek Merset yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki videolarıyla tanınan komedyen Mustafa Baraka'nın çıkan çatışmalarda göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini söyledi. Merset ayrıca Trablus'ta çıkan çatışmalarda en az 5 sivilin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çatışmalar nedeniyle hasar gören ev ve araçlar görüldü.

Ne olmuştu?

Libya'da 24 Aralık'ta devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmiş, ancak adaylık krizi nedeniyle seçimler iptal edilmişti. Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, Şubat ayında Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu belirterek eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti. BM tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Cenevre Anlaşması'na aykırı hareket edildiğini, görevi seçilmiş bir hükümete devredeceğini belirterek istifa etmeyi reddetmişti. Her iki taraf da farklı milisler tarafından destekleniyor.