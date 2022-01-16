Son dakika: ÇANAKKALE - Lapseki ilçesinde geleneksel deve güreşi gerçekleştirildi - Haberler
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Son dakika: ÇANAKKALE - Lapseki ilçesinde geleneksel deve güreşi gerçekleştirildi

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çanakkale'de Lapseki 9. Geleneksel Folklorik Deve Güreşi yapıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Lapseki 9. Geleneksel Folklorik Deve Güreşi yapıldı.

Dalyan Mahallesi'ndeki İlçe Stadı'nın yanında boş alanda yapılan deve güreşine Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 80 deve katıldı.

Etkinliğe AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki İlçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı konuşmada, kültürel faaliyetlere verdikleri önemi değinerek, 9'uncusu düzenlenen deve güreşinin gelecekte de devam etmesini dilediklerini bildirdi.

Son dakika: ÇANAKKALE - Lapseki ilçesinde geleneksel deve güreşi gerçekleştirildi

Son dakika: ÇANAKKALE - Lapseki ilçesinde geleneksel deve güreşi gerçekleştirildi

Son dakika: ÇANAKKALE - Lapseki ilçesinde geleneksel deve güreşi gerçekleştirildi

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AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberine göre Çanakkale'de Lapseki 9. Geleneksel Folklorik Deve Güreşi yapıldı.

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