Son dakika: ÇANAKKALE - Lapseki ilçesinde geleneksel deve güreşi gerçekleştirildi
AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Çanakkale'de Lapseki 9. Geleneksel Folklorik Deve Güreşi yapıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Lapseki 9. Geleneksel Folklorik Deve Güreşi yapıldı.
Dalyan Mahallesi'ndeki İlçe Stadı'nın yanında boş alanda yapılan deve güreşine Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 80 deve katıldı.
Etkinliğe AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki İlçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı konuşmada, kültürel faaliyetlere verdikleri önemi değinerek, 9'uncusu düzenlenen deve güreşinin gelecekte de devam etmesini dilediklerini bildirdi.