Kuşadası eski belediye başkanı, gittiği restoranda garsonun silahlı saldırısına uğradı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da eski Kuşadası belediye başkanı Özer Kayalı, öğle yemeği için arkadaşıyla gittiği restoranda garson tarafından silahla vuruldu. Bacağından vurulan Kayalı'nın kaval kemiği parçalanırken, saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı (62), arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B. (35)'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Kayalı, bacağından yaralanırken, saldırgan Can B. kaçtı.
KAVAL KEMİĞİ PARÇALANDI
Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - 3. Sayfa