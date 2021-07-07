Kuş cennetinde korkutan yangın
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Kuş cennetinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kuş cennetinde korkutan yangın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

- Kuş cennetinde korkutan yangın

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Van Gölü sahilindeki Göründü Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda meydana geldi. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Kuş cennetinde korkutan yangın
Kuş cennetinde korkutan yangın
Kuş cennetinde korkutan yangın
Kuş cennetinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz

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