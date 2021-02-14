Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
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Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu

14.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:06
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu

Gelen son dakika haberine göre NİJERYA açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden korsanlarca kaçırılan 15 gemiciden biri olan Halil Gülgüç, kurtarıldıktan sonra memleketi Mersin'e gitmek için öğle saatlerinde uçakla Adana Havalimanı'na geldi.

NİJERYA açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden korsanlarca kaçırılan 15 gemiciden biri olan Halil Gülgüç, kurtarıldıktan sonra memleketi Mersin'e gitmek için öğle saatlerinde uçakla Adana Havalimanı'na geldi. Eşi Zeynep, oğlu Berke (18) ve küçük kızı Beste'nin (10) karşıladığı Halil Gülgeç, ailesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızı Beste babasına sarılıp ağlayarak, "Babamı çok özledim. İyi ki geldi. Onu çok özlüyordum" dedi.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'dan Adana'ya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür'ü Adana Havalimanı'nda karşıladı. Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, eşine sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kızları Beste ve oğulları Berke'ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür'ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi.

Zeynep Gülçür eşinin kurtarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Eşimin doğum günümde kurtulduğunun haberini aldım. Sevgililer Günü'nde de yanımda . çok mutluyum" dedi.Bir an olsun babasının yanından ayrılmayan minik Beste ise "Babamı çok özledim. İyiki geldi. Onu çok özlüyordum" diye konuştu.

Havalimanı çıkışında sevenleriyle kucaklaşan Halil Gülçür daha sonra otomobille memleketi Tarsus'a gitti.


- Adana
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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