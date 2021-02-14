Son dakika haberleri... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu

Gelen son dakika haberine göre NİJERYA açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden korsanlarca kaçırılan 15 gemiciden biri olan Halil Gülgüç, kurtarıldıktan sonra memleketi Mersin'e gitmek için öğle saatlerinde uçakla Adana Havalimanı'na geldi.