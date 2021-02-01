Kumar operasyonunda yakalandı, "Ailecek derbi maçını izliyorduk" dedi
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Kumar operasyonunda yakalandı, "Ailecek derbi maçını izliyorduk" dedi

01.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:58

Bursa'da kısıtlamayı delerek bir kıraathanede kumar oynayan şüphelilere, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 47 bin 300 TL para cezasının kesildiği operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, "Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, maalesef yenildik, burası aile kıraathanesi" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ve pandemi genelgesine uymayan bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, camları siyah perdeler ile kapatılan kıraathanenin çevresini ablukaya aldı. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde 11 şüphelinin kumar oynadığını gördü.

"BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINI İZLİYORDUK"

11 şüpheliye, 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması'na Uymamak' ve 'Kumar Oynamak' suçlarından toplamda 47 bin 300 TL para cezası uygulanırken, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir şüpheli, gazetecilere "Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, maalesef yenildik. Bize kısıtlama yok, ailecek toplandık maç izledik burası aile kıraathanesi" dedi.

PİŞKİNLİKLERİ PES DEDİRTTİ

Diğer bir şüpheli ile gazetecilerin "Neden kumar oynuyorsunuz?" sorusuna "Zevk için" diye cevap verdi. Ekiplerin, kıraathanede arama yaptığı sırada bir oyun sever ise kaçmaya çalıştı, ancak ekipler tarafından yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kumar operasyonunda yakalandı, 'Ailecek derbi maçını izliyorduk' dedi
Kumar operasyonunda yakalandı, 'Ailecek derbi maçını izliyorduk' dedi
Kumar operasyonunda yakalandı, 'Ailecek derbi maçını izliyorduk' dedi
Kumar operasyonunda yakalandı, 'Ailecek derbi maçını izliyorduk' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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