Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'ndeki Gökgöl'ün sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu