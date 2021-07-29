Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'ndeki Gökgöl'ün sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri | Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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