Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de park halindeki minibüste yangın çıktı
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Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de park halindeki minibüste yangın çıktı

Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de park halindeki minibüste yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Küçükçekmece'de park halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Küçükçekmece'de park halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ersoy, 34 M 4489 plakalı hatlı yolcu minibüsünü sırasını beklemek için Halkalı Merkez Mahallesi Malkoçoğlu Sokak'ta park etti.

Park halindeyken minibüsün motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Bu sırada, minibüsten yükselen alevler, yakınındaki bir iş yerine de zarar verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de park halindeki minibüste yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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