- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi- Parlamento açılışını gerçekleştirdi
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- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi- Parlamento açılışını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | Güncel

- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi Parlamento açılışını gerçekleştirdi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefat etmesinin ardından ilk büyük kamu görevini gerçekleştirerek, İngiltere Parlamentosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi

Parlamento açılışını gerçekleştirdi

LONDRA - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefat etmesinin ardından ilk büyük kamu görevini gerçekleştirerek, İngiltere Parlamentosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu Galler Prensi Charles, İngiltere Parlamentosu'nun açılış törenine katıldı. Eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in geçtiğimiz ay vefat etmesinin ardından ilk büyük kamu görevini gerçekleştiren Kraliçe Elizabeth, Parlamento'da açılış konuşmasını yaparak yeni dönemi başlattı. Covid-19 tedbirleri altında yapılan Parlamento Açılışı'nda hükümetin 1 yıllık programını okuyan Kraliçe, konuşmasını Lordlar Kamarası'nda parlamento üyeleri ve Avam Kamarası'na hitaben gerçekleştirdi.

Kraliçe'nin konuşmasındaki önemli başlıklardan biri korona virüs (Covid-19) salgını oldu. İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ın salgın sonrası izleyeceği yol haritasını açıklayan Kraliçe, "İngiltere hükümetinin önceliği salgından bir an önce kurtulmak ve ülkeyi eskisinden de güçlü ve sağlıklı bir refah seviyesine ulaştırmak. Bunu başarmak için hükümet, Birleşik Krallık'ın bütün bölgelerinde iş fırsatlarını arttırarak, ekonomiyi büyütmeye yönelik destekleri ve pandeminin kamu hizmetleri üzerindeki etkisini ele alacak. Hükümetin aşılama konusunda da başarı elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Hükümetin demokrasi ve anayasayı güçlendireceğine ilişkin inancını dile getiren Kraliçe, "Bununla birlikte ifade özgürlüğünü korumak, yasama ve yürütme ile mahkemeler arasında güç dengesini sağlamak için mevzuat çıkartılacak. Kuzey İrlanda'daki hükümeti güçlendirmek ve geçmişin mirasını ele almak için önlemler alınacak. Yabancı devletlerin düşmanca faaliyeletine karşı yasal düzenlemeler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın G7 zirvesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kraliçe, "Salgından sonra daha sağlam bir ekonomik iyileşme sağlanması için küresel çalışmalara liderlik yapacağız. Körfez, Afrika ve Hint Pasifik bölgelerinde ticaret bağları genişletilecek. Hükümet, yoksulluğun azaltılması için yardımlarda bulunacak. Tüm dünyada insan hakları ile demokrasiyi korumak ve dünyanın dört bir yanında 40 milyon kız çocuğunu okula göndermek için çalışmalar yapılacak" sözlerini kaydetti.

Kraliçe daha sonra, oğlu Prens Charles'ın yardımıyla İngiltere Parlamentosu'ndan ayrılarak, Buckingham Sarayı'na döndü.

Covid-19 tedbirlerinin gölgesinde açılış

İhtişamıyla bilinen Parlamento açılışı bu yıl sönük geçti. Westminster Sarayı'nın dışında ya da Buckingham Sarayı'nda askeri bando ya da Onur Muhafızları görevlendirilmezken, normalde 600 kişinin katıldığı açılış 108 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar, tören boyunca maskelerini çıkarmadı ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturdu.

- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi- Parlamento açılışını gerçekleştirdi
- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi- Parlamento açılışını gerçekleştirdi
- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi- Parlamento açılışını gerçekleştirdi
- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi- Parlamento açılışını gerçekleştirdi
- Kraliçe'nin Prens Philip'in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi- Parlamento açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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