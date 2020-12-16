Son dakika haberleri | Kovid-19 tedavisi sırasında bebeğini dünyaya getiren kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Kovid-19 tedavisi sırasında bebeğini dünyaya getiren kadın hayatını kaybetti

16.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:50
Son dakika haberleri | Kovid-19 tedavisi sırasında bebeğini dünyaya getiren kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması sonucu 29 haftalık bebeğini dünyaya getiren kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması sonucu 29 haftalık bebeğini dünyaya getiren kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Devlet Hastanesinde görevli doktor Ahmet Uğur Aygüneş ile hamile eşi Merve Aygüneş'in, Kovid-19 belirtilere göstermeleri üzerine yaptırdıkları test sonucu pozitif çıktı.

Çiftin tedavilerine, karantina koşulları altında evlerinde başlandı. Tedavisinin 7'inci gününde durumu kötüleşen Merve Aygüneş, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sırasında durumu ağırlaşan genç kadının doktorları, 29 haftalık bebeğin sezaryenle alınmasına karar verdi.

Yapılan operasyonla bebeğini 29 Kasım'da dünyaya getiren anne Aygüneş'in Kovid-19 tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildi.

Aygüneş, doktorların tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, toprağa verildi.

Doğumun ardından kuvöze alınan bebeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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