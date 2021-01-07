Son dakika haberleri! Kosova'daki tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişi tedavi için Türkiye'ye naklediliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kosova'nın Ferizovik şehrinde meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişinin tedavileri Türkiye'de devam edecek.

Kosova'nın Ferizovik şehrinde meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişinin tedavileri Türkiye'de devam edecek.

Yaralılar, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Adem Yaşari Havalimanı'nda Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçağa naklediliyor.

Hasta naklini yakından takip eden Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu ciddi olan yaralıların tedavilerinin ardından Kosova'ya sağlıklı bir biçimde dönmelerini umduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın ve hastalarımızın iyileşmesi için en iyi şekilde ve en kısa sürede yardım ettikleri için Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye ve Kosova'nın sağlık bakanlıkları arasında çok kapsamlı bir ilişki olduğunu söyledi.

Patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sakar, "Dün Büyükelçiliğimize yapılan yardım talebini ivedilikle makamlarımıza aktardık. 4 hastayı Türkiye'ye gönderiyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kosovalı dostlarımız ile bugün de dayanışmamızı gösterebildik." şeklinde konuştu.

Ferizovik'teki bir restoranda 5 Ocak'ta meydana gelen tüp patlamasında 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç