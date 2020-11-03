Son dakika haberleri... Korumaya muhtaç çocuklara oyuncak, bisiklet ve kitap desteği
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Son dakika haberleri... Korumaya muhtaç çocuklara oyuncak, bisiklet ve kitap desteği

03.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:22
Son dakika haberleri... Korumaya muhtaç çocuklara oyuncak, bisiklet ve kitap desteği

Son dakika gündem haberine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Van Çocuk Evleri Sitesinde kalan korunmaya muhtaç çocuklara oyuncak, bisiklet ve kitap dağıtımı yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Van Çocuk Evleri Sitesinde kalan korunmaya muhtaç çocuklara oyuncak, bisiklet ve kitap dağıtımı yapıldı.

İstanbul'dan gönüllü Neşe Uygun ve dostları tarafından Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ile koordinasyon kurularak gerçekleştirilen faaliyette; bir oda dolusu oyuncak, bisiklet ve kitap dağıtıldı. Faaliyet ile ilgili açıklama yapan Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, organizasyonun mimarının İstanbul'dan gönüllüleri olan Neşe Uygun olduğunu söyledi. Uygun'un kendi dostlarını harekete geçirerek korunmaya muhtaç çocukların mutluluklarına katkı sunduklarını ifade eden Eldemir, kendilerinin de bu kıymetli harekete aracılık fırsatı bulduklarını, bu anlamlı organizasyondan ötürü Neşe Uygun ve onun nezdinde tüm dostlarına ve organizasyonda kendilerini yalnız bırakmayan Van gönüllülerinden Aylin Kaç'a teşekkür ettiğini ifade etti. - VAN

Son dakika haberleri... Korumaya muhtaç çocuklara oyuncak, bisiklet ve kitap desteği
Son dakika haberleri... Korumaya muhtaç çocuklara oyuncak, bisiklet ve kitap desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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