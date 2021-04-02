Son dakika haberleri! Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan hastaneden taburcu edildi
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Son dakika haberleri! Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan hastaneden taburcu edildi

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Son dakika haberleri! Koronavirüse yakalanan Necmettin Nursaçan hastaneden taburcu edildi

Son dakika gündem haberi... Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, hastaneden taburcu edildi.

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Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu edilen Nursaçan'ın tedavisine evde devam edildiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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