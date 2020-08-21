Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar, Koronavirüs salgının kişilerde yarattığı stresin ilerleyen nesillerde bebeklerin küçük (prematüre) doğmasına sebep olabileceğine vurgu yaptı.

Loughborough Üniversitesi'nde sağlık bilimleri Profesörü Barry Bogin, Koronavirüs (Covid-19) salgınının kişilerde yarattığı stresi inceleyerek, gelecek nesil bebeklerin bu stresten dolayı küçük (prematüre) doğacağını öne sürdü. 'Kronik duygusal stresin' hamile annelerin ve yeni doğan bebeklerin gelişimi üzerindeki etkisini araştıran Profesör Bogin, ortaya koyduğu çalışmayla koronavirüs salgınının, insanlar üzerinde yarattığı stresin dolaylı ve direkt etkilerini ortaya koydu.

Bunun yanında Madrid Özerk Üniversitesi'nden Dr. Carlos Varea ile birlikte İspanya'da gerçekleştirilen 'yeni doğan kilosu' projesininde baş araştırmacı olan Bogin, salgının yarattığı stresin gelecek nesil bebeklerin küçük doğmasına sebep olacağını söyledi.

KRONİK STRESİN TANIMI

Profesör Bogin ve Dr. Varea çalışma üzerinde yaptıkları yorumlarında, kronik stresin, vücutta hücresel düzeyde ve hormonal düzeyde farklı biyolojik değişikliklere nasıl yol açabileceğini açıkladı. Kronik stresten etkilenen hamile annelerin bebeklerinin, prematüre doğma riski taşıdığı belirtilirken, endişenin daha da uzun sürmesi halinde insan vücudunda ciddi tıbbi sorunlara yol açabileceğinin altı çizildi.

İkili kronik stresi; para, barınma, sosyal destek ile ilgili güvensizlikler olarak tanımladıklarını ifade ederken, Koronavirüs salgının uzun vadede iş kaybı, sosyal hakların kaybı, bir eşin kaybı veya konut kaybı gibi endişelere gebe olduğu ve bu endişelerin de kronik strese dönüştüğünü belirtti.

SOSYAL, EKONOMİK VE DUYGUSAL DESTEK GEREKİYOR

Kronik stresin nasıl aşılacağıyla ilgili de konuşan Bogin ve Varea, "Hükümetler ve onların halk sağlığı çalışanları, sosyal, ekonomik ve duygusal desteğin herkese açık olmasını sağlamalıdır. İnsanlara bu desteğe nasıl ve nereden erişeceklerinin birden çok dilde anlatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA