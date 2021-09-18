'KORONAVİRÜS, HAMİLELERDE YÜZDE 70 DAHA AĞIR SEYREDİYOR'

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Dr. Cem Yener, gebelikte koronavirüsün daha ağır geçtiğini belirterek, 12 haftadan sonra anne adaylarının aşı olması gerektiğini söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan da hamilelerde koronavirüsün yüzde 70 daha ağır seyrettiğini belirtip, "Maalesef bazı hamile hastalarımız bebeklerini kaybetti" dedi.

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, hamilelerin mutlaka aşı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Doğan, "Biz hamilelerin aşı olmasını öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Covid hastalığı hamile bayanlarda hamile olmayan bayanlara göre daha ağır seyredebilmekte. Bunda hamileliğin getirmiş olduğu fizyolojik değişikliğin büyük katkısı var. Elde edilen verilere göre, Covid hastalığı hamile bayanlarda hamile olmayan bayanlara oranla yüzde 70'lere varan oranda daha ağır seyredebilmekte. Daha fazla akciğer tutumu, daha fazla ağır zatürre ile karşı karşıya kalabilmekteyiz" dedi.

'HAMİLELERE AŞI ÖNERİYORUZ'

Hastanelerinde yatan anne adaylarında bu durumun örneklerini gördüklerini kaydeden Doğan, "Bunun örneklerini kendi hastanemizde de yaşadık. Yoğun bakıma yatırmak zorunda kaldığımız çok çetin mücadeleler veren hamile hastalarımız oldu. Bunların bir kısmı da bu süreçte maalesef bebeklerini kaybettiler. Bu nedenle biz mutlak surette hamile bayanlara özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve enfeksiyon hastalıkları derneklerinin de önerilerini katarak aşı olmalarını öneriyoruz. İlk 12 haftada tercih hastaya bırakılmakta ama devam eden süreçte kesin bir öneri bulunmaktadır. Öncelikle tekrar ifade ediyorum aşı olmalarını öneriyoruz. Eğer aşı olmayacaklarsa bulaş riskini azaltan temel davranışlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını öneriyoruz. Özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmalılar, toplu taşıma AVM gibi insanların yoğun bulunduğu alanlara girmekten sakınmalılar" diye konuştu.

'12 HAFTADAN SONRA AŞI OLUN'

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Dr. Cem Yener, hamilelerin mutlaka Covid-19 aşısı olması gerektiğini belirterek, aşının anne karnındaki bebeğe herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını söyledi. Yener, "Şu ana kadar yapılan aşılar da ne anne ne de bebeklerde bir yan etki göstermedi. Tüm gebelerimize aşı öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de tüm gebelere aşı önermekte. Aşı önemli çünkü Covid-19 enfeksiyonu gebelikte çok daha ağır seyretmekte. Bunlar nedir? Yoğun bakıma yatış oranı artmakta, zatürre oranı artmakta ve bunların da neticesinde maalesef erken doğum riski artmakta" dedi.

'RİSK ÇOK'

Hamilerin aşı olmaması durumda büyük riskler ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Yener, "12'nci haftadan sonra tüm gebelere aşı önerilmektedir. Olmazsa riski, yoğun bakıma yatış oranı artıyor, zatürre oranı artıyor, anne ve bebek ölümü riski maalesef artmakta. Şu anda hastanemizin yoğun bakımında 2 aşı olmamış gebemiz yatmakta. 3 tane mutlaka yapmamız gereken altın kuralımız var. Temizlik, sosyal mesafe ve maske bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.