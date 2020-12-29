Son Dakika | Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gündüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarını seçen Gündüz, "spor" kategorisinde ise tercihini Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı karesinden yana kullandı.

Prof. Dr. Gündüz, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepsi birbirinden güzeldi, seçmekte de zorlandım. Her birine de oy verilebilirdi ama ben, bana en sıcak gelenleri seçtim. Her biri de gerçekten son derece güzel fotoğraflardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu