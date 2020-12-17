Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, 1 kilo 312 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, 1 kilo 312 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Konya plakalı 2 araçla Antalya'dan Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.
Isparta yolu Engili kavşağında durdurulan araçlardaki K.G. (58), P.K. (40), S.K. (20) ve Ş.Y. (56) gözaltına alındı. Yapılan aramada, araçlardan birinde 1 kilo 312 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan K.G. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı