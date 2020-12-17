Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

17.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:05

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 1 kilo 312 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 1 kilo 312 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Konya plakalı 2 araçla Antalya'dan Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.

Isparta yolu Engili kavşağında durdurulan araçlardaki K.G. (58), P.K. (40), S.K. (20) ve Ş.Y. (56) gözaltına alındı. Yapılan aramada, araçlardan birinde 1 kilo 312 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan K.G. tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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