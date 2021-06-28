Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Konya'da tartıştığı kadını korkutmak amacıyla tabancayla havaya ateş açan, polisin geldiğini görünce de kendisini dükkana kilitleyen şüpheli, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

Konya'da tartıştığı kadını korkutmak amacıyla tabancayla havaya ateş açan, polisin geldiğini görünce de kendisini dükkana kilitleyen şüpheli, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak'ta, cep telefonu dükkanı işleten Ali D. (37), 17 yıldır imam nikahıyla yaşadığı D.S. (37) ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali D. kadını korkutmak amacıyla tabancayla havaya ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ali D. işlettiği cep telefonu dükkanına kendisini kilitleyip, silahı başına dayayarak intihara kalkıştı.

Hakkında, "nitelikli yağma" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Ali D. 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

Gözaltına alınan Ali D'nin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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