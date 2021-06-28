Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı kadını korkutmak için havaya ateş açıp kendisini dükkana kilitleyen kişi, gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Konya'da tartıştığı kadını korkutmak amacıyla tabancayla havaya ateş açan, polisin geldiğini görünce de kendisini dükkana kilitleyen şüpheli, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.