Konya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
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Konya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Konya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 42 GBS 15 plakalı ticari taksi, kavşakta 16 yaşındaki H.H. D.'nin kullandığı 42 ZV 540 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya nakledildi.

Diğer kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 9.kilometresinde yaşandı. Derebucak'tan Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 42 AGD 008 plakalı otomobil, Karadiken Mahallesi kavşağında tali yoldan ana yola çıkmak isteyen bir araca çarpmamak isterken refüje çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ile araç içerisindeki S.A. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
Konya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
Konya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
Konya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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