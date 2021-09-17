Son dakika haberi! Kocasının, aldattığından şüphelenerek öldürdüğü Gülten, toprağa verildi

Kocasının, aldattığından şüphelenerek öldürdüğü Gülten, toprağa verildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeği ile öldürülen Gülten Yankın son yolculuğuna uğurlandı. Köy camisinin avlusunda kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi toprağa verildi. Talihsiz kadının yakınları ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim oldu.

Eşi Emrah Y. ile evliliğinden 7 yaşında erkek çocuk dünyaya getiren 28 yaşındaki Gülten Yankın bir süre önce eşinden boşanmaya karar verdi. Evinden ayrılan genç kadın, Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde bir ev kiralayarak oğlu ile yaşamaya başladı. Oğlunu evinin yakınındaki bir okula kayıt yaptıran genç kadın, çocuğunun okulda olduğu vakitlerde de bir fabrikaya işe girerek çalışmaya; evini geçindirmeye çalıştı. Ancak bir süredir işsiz olan kocası Emrah Y. iddialara göre eşinin kendisinden boşanmak istemesine karşı çıktı. Yanında getirdiği av tüfeği ile eşini evinin önünde öldürdü. Tutuklanan katil zanlısı koca, eşini kendisini aldattığından şüphelenerek öldürdüğünü öne sürdü.

Cenazesi hastane morgundan alınan talihsiz kadın için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Ayvatlar köyünde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı kılınan genç kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi.