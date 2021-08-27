Son dakika haberleri: Koçarlı'da toplu balık ölümleri yaşanıyor
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Son dakika haberleri: Koçarlı'da toplu balık ölümleri yaşanıyor

Son dakika haberleri: Koçarlı'da toplu balık ölümleri yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aydın'ı Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki azmakta kuraklık nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Aydın'ı Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki azmakta kuraklık nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde suyun azalmasıyla birlikte Bıyıklı Mahallesi'ndeki çiftçilerin, tarımsal sulama amaçlı olarak 5 kilometre uzunluğundaki Bıyıklı Azmağı'ndan yararlanmaya başlanması, toplu balık ölümlerini de beraberinde getirdi. Yaklaşık bir haftadır çok sayıda balık su yüzeyine çıkarken, sudaki oksijen seviyesinin günden güne daha da azalmaya başlaması toplu balık ölümlerini hızlandırdı.

"Ölümler oksijensizlikten kaynaklanıyor"

Geçtiğimiz hafta itibariyle toplu balık ölümlerinin yaşanmaya başladığı azmakta incelemelerde bulunan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplu balık ölümleriyle ilgili ihbar almamızın ardından azmakta incelemelerde bulunduk. Ön incelemelerimize ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'na bilgi notu da geçtik. Toplu balık ölümleri, suların çekilmesiyle birlikte azmakta oksijen olmamasından kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

Azmakta toplu balık ölümlerinin devam ettiğini söyleyen bölgedeki çiftçilerden Hasan Bayraktar, "Azmakbaşı denilen mevkide İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz balık florasının çoğalması için 2 yıl önce balık yavrusu bırakmıştı. Bu yıl kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin ürünlerini sulamak için azmaktan su çekmesi nedeniyle azmağın görüntüsü bu halde. Çok sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Azmak bölgemizde balık yok denecek kadar azaldı. Telef olan balıkları kanatlı hayvanlar yediği için su yüzeyinde çok fazla balık yok. Menderes Nehri'nin suyu kesildikten sonra bu bölgedeki çiftçilerin tarla sulama telaşı azmakta suların çekilmesine ve balık ölümlerine neden oldu" dedi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Koçarlı'da toplu balık ölümleri yaşanıyor
Son dakika haberleri: Koçarlı'da toplu balık ölümleri yaşanıyor
Son dakika haberleri: Koçarlı'da toplu balık ölümleri yaşanıyor
Son dakika haberleri: Koçarlı'da toplu balık ölümleri yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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