Son dakika haberleri! Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

01.09.2020 02:32 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:36

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Şekerpınar mevkisinde Kocaeli'den İstanbul'a giden S.A. yönetimindeki 34 VM 2753 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen BR 704 QD plakalı cip çarpıştı.

Otomobilde sürücünün yanında bulunan S.A. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı 3. Sayfa
Hırsızların hedefi olan yaşlı adam olduğu yere yığılıp kaldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Spor
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Güncel
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi Yaşam
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Yıldız Tilbe Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Falcao Erol Bulut Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Çocuk Düğün Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 02:36:44. #1.14#
title