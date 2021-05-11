Son dakika haberleri... Kocaeli'de 3 tırın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı
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Son dakika haberleri... Kocaeli'de 3 tırın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de 3 tırın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis uygulama noktası yakınında üç tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis uygulama noktası yakınında üç tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu İstanbul istikameti Şekerpınar gişeler mevkisinde Abdulkadir Polat yönetimindeki 41 VP 487 plakalı tır ile aynı yönde seyir halindeki sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 DL 7245 plakalı tır ve 34 EB 0757 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, 41 VP 487 plakalı tırın sürücüsü Polat, aracında sıkıştı.

İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Gebze'de özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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