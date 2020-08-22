Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun
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Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun

Son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun
22.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:15

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ile ilgili açıklama yaptı.  

"Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun " diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye'nin daha zengin bir ülke olması bizi de mutlu eder, sevindirir. Türkiye'nin bu zenginliği tümüyle kendi imkanlarıyla bulması da ayrıca önemlidir" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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