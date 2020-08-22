Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun Son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ile ilgili açıklama yaptı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ile ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun " diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye'nin daha zengin bir ülke olması bizi de mutlu eder, sevindirir. Türkiye'nin bu zenginliği tümüyle kendi imkanlarıyla bulması da ayrıca önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA