Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun
Son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ile ilgili açıklama yaptı.
22.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:15
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ile ilgili açıklama yaptı.
"Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun " diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye'nin daha zengin bir ülke olması bizi de mutlu eder, sevindirir. Türkiye'nin bu zenginliği tümüyle kendi imkanlarıyla bulması da ayrıca önemlidir" dedi.
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Kaynak: DHA