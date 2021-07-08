Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti
Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan