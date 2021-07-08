Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.