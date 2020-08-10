Son dakika haberleri! Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğu, toprağa verildi
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Son dakika haberleri! Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğu, toprağa verildi

Son dakika güncel haberine göre KAYSERİ'de, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan Azra (10) ve Eyüp (14) kardeşler ile suda çırpınan çocuklarını kurtarmaya çalışırken boğulan İsmail Çoban (36) toprağa verildi.

Son dakika haberleri! Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğu, toprağa verildi
10.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:56

KAYSERİ'de, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan Azra (10) ve Eyüp (14) kardeşler ile suda çırpınan çocuklarını kurtarmaya çalışırken boğulan İsmail Çoban (36) toprağa verildi.

Olay, dün Sarıoğlan ilçesi Ömer Hacılı Mahallesi'ndeki Kızılırmak'ta meydana geldi. Kayseri'de mobilya firmasında çalışan İsmail Çoban, eşi Gülhanım Çoban'ın yakınının düğünü için ilçeye geldi. İsmail Çoban, düğün evinden ayrılarak, 4 çocuğundan Azra ve Eyüp'le birlikte gezmek için Kızılırmak kenarına gitti. Burada sıcaktan bunalan Azra ve ağabeyi Eyüp, suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş, çırpınmaya başladı. Çocuklarının boğulmak üzere olduğunu fark eden baba Çoban da suya girdi. Çocuklarını kurtarmak isteyen baba da suda kayboldu. Bu sırada çevrede balık tutanlar, suya girerek, 2 kardeşi çıkardı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp ve Azra Çoban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba İsmail Çoban'ın cesedi ise 1 saat sonra 150 metre uzaklıkta bulundu.İsmail Çoban ve 2 çocuğunun cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kocasinan ilçesi Akçatepe Mahallesi'ne getirildi. Mahallede düzenlenen cenaze töreninde, baba ile 2 çocuğunun tabutları yan yana koyuldu. Küçük Eyüp'ün tabutunun üzerinde Galatasaray forması yer aldı. Çok sayıda kişinin katıldığı törende ailenin yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Kılınan namazın ardından baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi. 


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Kaynak: DHA

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