Son dakika haberleri! Kızgın yağ dökme davasında karar... Şikayetinden vazgeçen kadın "Bırakın onu" dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kızgın yağ dökme davasında karar... Şikayetinden vazgeçen kadın "Bırakın onu" dedi

Bir son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de 15 Eylül 20197'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri! Kızgın yağ dökme davasında karar... Şikayetinden vazgeçen kadın
21.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:09
KÜÇÜKÇEKMECE'de  15 Eylül 20197'da  cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şikayetinden vazgeçen kadın  gözyaşları eşliğinde "Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu" diyerek tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, mağdur Kübra Tayfur ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Tuğbanur Aslan "Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatı ise "Mağdur şikayetten vazgeçti, öldürme suçu açısından buna yönelik bir kastın olmadığı aşikardır" şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker ise "Çok üzgünüm" dedi.

SARILMAYA ÇALIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklu sanık Ülker'e 12 yıl hapis cezası verirken, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da sanığın 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararı duyan Kübra Tayfur ise "Bırakın onu, kararı kabul etmiyorum" diye  mahkemede bağırarak. tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı. Tayfur, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker'in 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur'un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi. Ülker'in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur'un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Jimmy Durmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kızgın yağ dökme davasında karar... Şikayetinden vazgeçen kadın "Bırakın onu" dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:10:40. #1.14#
title