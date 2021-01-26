Son dakika haberleri! Kız arkadaşını darp edip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı (2)
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Son dakika haberleri! Kız arkadaşını darp edip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı (2)

26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Son dakika haberleri! Kız arkadaşını darp edip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı (2)

Son dakika haberler: ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIİzmit'te bir parkta kız arkadaşını darbedip, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan E.Ü. (15), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bürosunda alınan ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İzmit'te bir parkta kız arkadaşını darbedip, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan E.Ü. (15), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bürosunda alınan ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. E.Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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