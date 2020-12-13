Son dakika haberleri... Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı
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Son dakika haberleri... Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı

13.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:24
Son dakika haberleri... Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te künefe ustası Coşkun Yaycı, soğuk havada sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olan polis memurlarına künefe ikramında bulundu.

GAZİANTEP'te künefe ustası Coşkun Yaycı, soğuk havada sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olan polis memurlarına künefe ikramında bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gaziantep'te polis ekipleri birçok bölgede kontrol noktası oluşturuldu. Kısıtlama ihlalinin önlenmesi amacıyla görev yapan polis ekipleri, dışarı çıkanların evrakını kontrol edip, izni olmayanlara ceza uyguladı. Kentte tatlıcılık yapan Coşkun Yaycı ise kısıtlamada görev alan polis memurları için künefe dağıtmaya karar verdi. İlgili kurumlardan izin alan Yaycı, kent genelinde bulunan kontrol noktalarına  gelerek, polis memurlarına künefe dağıttı.

Herkesin evde olduğu zamanlarda sokakta görev yapan polis ekiplerine farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Yaycı, "Sokağa çıkma yasağında polis arkadaşlarımız bizler için görev yapıyorlar. Bu arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla tüm noktaları gezip künefe ikramında bulunduk. Biz sonuçta ya evlerimizde ya iş yerlerimizde sıcak ortamdayız. Ancak memur arkadaşlarımız bizler için bu soğuk havada görev yapıyorlar. Buradan yola çıkarak aklımıza geldi, gerekli yerlerden izin alarak arkadaşlarımıza künefe dağıtmak istedik. Memur arkadaşlarımız çok sevindi bu kadar ilgi göstereceklerini bilmiyordum. Polislerimizin takdiri beni çok mutlu etti" dedi.

- Gaziantep
Son dakika haberleri... Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı
Son dakika haberleri... Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı
Son dakika haberleri... Kısıtlamada denetimdeki polislere künefe ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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