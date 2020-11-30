Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı
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Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı

30.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:30
Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesine başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın babası Menal Akdağ ile telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, ailenin "ihmal" iddiasına ilişkin bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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