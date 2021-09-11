Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Sınırtepe ve Demir'in ailelerine başsağlığı diledi - Haberler
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Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Sınırtepe ve Demir'in ailelerine başsağlığı diledi

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Sınırtepe ve Demir'in ailelerine başsağlığı diledi

Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'in ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sınırtepe ve Demir ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İdlib'de, hain terör örgütü tarafından düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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