Son dakika haberleri! Keşan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Keşan ilçesinde süt kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
15.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:01
Keşan ilçesinde süt kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Uzunköprü istikametine seyreden B.İ'nin (43) kullandığı 16 SF 411 plakalı süt kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu Zati Bey Koruluğu mevkinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü B.İ, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA