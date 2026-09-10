İran’ın Ürdün saldırısında ABD’ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü öne sürüldü

İran'ın Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne düzenlediği saldırılarda ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü öne sürüldü.

ABD merkezli CBS yayın kuruluşu, ABD ve İran arasındaki askeri gerilime ilişkin dikkat çeken bir kulis haberini gündeme taşıdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) dün Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne düzenlediği saldırılarda ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü bildirildi. "Warthog" olarak da bilinen bir "A-10 Thunderbolt" uçağının İran saldırıları sırasında isabet alarak bir kanadını kaybettiğini belirten kaynaklar, 8 adet F-15 savaş uçağının ise hafif hasar aldığını ve onarılarak yeniden hizmete sokulduğunu aktardı. Ürdün'de konuşlu ABD kuvvetlerinin ise, İran'ın saldırılarına karşı savunma amacıyla 30'dan fazla Patriot füzesi fırlattığı ifade edildi.

DMO, saldırıların ağır hasara yol açtığını duyurmuştu

DMO'dan dün yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki El Azrak Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin çok sayıda balistik füze ile hedef alındığı bildirilmişti. Operasyonun "saldırganları cezalandırmayı" amaçladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınakları vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı