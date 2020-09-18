Kendilerini savcı ve polis gibi tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapan şebeke çökertildi
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Kendilerini savcı ve polis gibi tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapan şebeke çökertildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Manisa, İzmir ve İstanbul'da kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtıp vatandaşlardan 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapan 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:21

Manisa, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtıp 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler Manisa il genelinde kendilerini savcı, polis ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan şüphelilerin peşine düştü. 20 farklı ilde 24 ayrı kişiyi toplamda 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla Manisa, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendilerini savcı ve polis gibi tanıtıp 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapan şebeke çökertildi

Kaynak: İHA

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