Son dakika haberleri... 'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı (2)
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Son dakika haberleri... 'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı (2)

Son dakika haberleri... 'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haber... 1'İ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Doğan Sağdıç tutuklanırken, Ü.K. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1'İ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST 

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Doğan Sağdıç tutuklanırken, Ü.K. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğan Sağdıç savcılıkta verdiği ifadede silahının tutukluk yaptığını, düzeltmeye çalışırken yanlışlıkla ateş aldığını ve Elif Saltık'ı yaraladığını, sonrasında ise kendi imkanları ile hastaneye götürdüklerini ancak kurtaramadıklarını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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