Son dakika haberleri! Kazanın şokuyla araçtaki kişi sayısını yanlış söyledi, ekipler dakikalarca olmayan kişiyi aradı Son dakika 3. sayfa haberi: Kazanın şokuyla araçtaki kişi sayısını yanlış söyledi, ekipler dakikalarca olmayan kişiyi aradı Arnavutköy Kayabaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlanan araçtan yaralı şekilde çıkarılan vatandaş kazanın şokuyla araçtaki kişi sayısını yanlış...

Kazanın şokuyla araçtaki kişi sayısını yanlış söyledi, ekipler dakikalarca olmayan kişiyi aradı

İSTANBUL - Arnavutköy Kayabaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlanan araçtan yaralı şekilde çıkarılan vatandaş kazanın şokuyla araçtaki kişi sayısını yanlış söyleyince ortalık karıştı. Kazazedenin 'biz araçta 4 kişiydik' demesi üzerine ekipler dakikalarca aslında olmayan 4'üncü kişiyi aradı. Kazaya sadece 3 kişinin karıştığı öğrenilince arama çalışmaları son buldu.

Olay saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Kayabaşı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahi Demirtaş isimli vatandaş 42 EG 103 plakalı araçla yolda makas atarak ilerlemeye başladı. Bir süre sonra sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan, Tunahan Demirtaş ve Murat Soydan camdan fırlayarak ormanlık araziye savruldu. Ormanlık araziye savrulan kazazedelerden Murat Soydan kazanın şok etkisiyle sağlık ekiplerine 4 kişi olduklarını söyleyince ortalık birden karıştı.

Kaza esnasında olay yerine yardıma gelen vatandaşlar ve polis ormanlık arazide 4'üncü kişiyi aramaya başladı. Yaklaşık 45 dakika süren aramanın ardından olay yerine gelen kazazedelerin yakınlarının belirtmesi üzerine araçta 3 kişi olduğu anlaşıldı. Uzun süren arama çalışmaları gerçeğin anlaşılmasıyla son buldu. Kazada yarlanan 3 kişi ambulansa bindirilerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastahanesine götürüldü.

"Onlarda bir şey olmadığını söyleyin yalvarırım"

Kazadan sonra olay yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yaralılar hastahaneye kaldırıldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, "Lütfen onlara bir şey olmadığını söyleyin bize" diye olay yerinde bulunanlara feryatlarda bulundu. Yaralıların bir yakını kaza yerini görünce fenalaşarak bayılınca ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılarak Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Israrla '4 kişi var' dedi

Olay esnasında otoyolda seyir halinde olan ve kazayı görür görmez ilk müdahaleyi yapmak üzere olay yerine koşan 112 Acil Sağlık Personeli Emrah Demir, "Makas atarak hızla ilerliyordu araç, birden önündeki araba ani firen yapmak zorunda kaldı bu sefer direksiyon hakimiyetini kaybetti ve buraya yuvarlandı. Ben kendi aracımla seyahat ediyordum. Hemen inerek ilk müdahaleyi yaptım, araçtan çıkardığım yaralı arkadaş araçta 4 kişi olduklarını söyleyince biz hemen 4'üncü kişiyi aramaya başladık ancak sonradan gelen yakınları söyledi ki araçta zaten 3 kişilermiş çocuk sanırım şokun etkisiyle yanlış bilgi verdi" şeklinde konuştu.

Riyas Koca, "Biz çocuğun yanına gittik bize ısrarla 4 kişi olduğunu söyledi. Allah'tan daha sonra araç sahibi hemen olay yerine geldi ve araçta 3 kişi olduklarını belirtti. Araçtaki diğer iki kişinin bilinci kayıptı hemen ambulanslar ile hastahaneye gittiler" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kazada ölen olmazken araçta bulunan Selahi Demirtaş, Tunahan Demirtaş ve Murat Soydan yaralı şekilde hastahaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA