Kazakistan'ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan'ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu

Kazakistan'ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan protestoların ardından görevden aldığı Başbakan Askar Mamin'in yerine geçici başbakan atadığı Başbakan Yardımcısı Alihan İsmailov'un adaylığını parlamentonun onayına sundu. Oturuma katılan 89 milletvekilinin İsmailov'un adaylığını onaylamasının ardından Tokayev, İsmailov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ülkede yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesinin ardından Başbakan Askar Mamin, görevinden alınmıştı. Geçici olarak Başbakanı Yardımcısı olarak atanan 49 yaşındaki İsmailov, 2019'da maliye bakanı olarak görev yapmıştı. - BİŞKEK

Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi

Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi

 Son dakika: Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan Kazakistan açıklaması: 'Askerler ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacak'

Son dakika: Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan Kazakistan açıklaması: "Askerler ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacak"

 Bakan Çavuşoğlu, 'AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuştu: (1)

Bakan Çavuşoğlu, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı"nda konuştu: (1)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title