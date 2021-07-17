KAZADA YOLA SAÇILAN DOMATESLERİ POLİS TOPLADI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde takla atan kamyonetten yola saçılan domatesleri polis memurları topladı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde takla atan kamyonetten yola saçılan domatesleri polis memurları topladı.

Kaza, öğlen saatlerinde ilçe yakınlarındaki D-100 karayolu Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa'dan Tokat'a gittiği öğrenilen Celal Yıldırım yönetimindeki 60 BA 020 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kamyonetin kasasında yüklü domatesler ise yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Yıldırım olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan domatesler ise polis memurları tarafından toplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı