Son dakika haberleri... Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
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Son dakika haberleri... Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi

Son dakika haberleri... Samsun'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil sürüsünü yakalamak isterken kazada şehit olan motosikletli yunus polisi Samsun'da ağustos ayının polisi seçildi.

Son dakika haberleri... Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
04.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:14

Samsun'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil sürüsünü yakalamak isterken kazada şehit olan motosikletli yunus polisi Samsun'da ağustos ayının polisi seçildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 08 Ağustos akşamı polis uygulama noktasından kaçan şüpheli otomobili yakalamak için peşine düşünce kazada şehit olan motosikletli Yunus Polisi Adem Keskin (33), "mesai mefhumu gözetmeksizin görevini kendi canından önde tutup, layıkıyla yapma isteği ve görev bilinci ile hareket ederek, duyarlı, gayretli ve başarılı çalışmalarla mesai arkadaşlarına örnek teşkil etmesinden" dolayı Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından "2020 Yılı Ağustos Ayının Polisi" seçildi.

Şehit polisin fotoğrafı Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisinde ayın polisi panosuna asıldı. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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