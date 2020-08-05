Son dakika haberleri | Kazada ölen babası için adalet istiyor (2) Son dakika gelişmesine göre OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIBursa'nın yanı sıra çok sayıda şehirde ekmek fırını bulunan Mehmet Nalbant (61), Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken Ahmet Sağlam'ın (35) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Bursa'nın yanı sıra çok sayıda şehirde ekmek fırını bulunan Mehmet Nalbant (61), Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken Ahmet Sağlam'ın (35) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Sağlam, kazanın yeni güvenlik kameralarının ortaya çıkmasının ardından bugün tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAKonuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon ili Akçaabat ilçesinde 01.08.2020 günü meydana gelen trafik kazası sonucunda M.N. isimli şahsın vefat etmesi nedeniyle araç sürücüsü Ahmet Sağlam hakkında, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili elde edilen ilk bulgular doğrultusunda araç sürücüsü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Trafik kazasına ilişkin bazı kamera kayıtlarının sonradan tespit edilmesi ve tüm delillerin incelenmesinin ardından şüpheli gözaltına alınmış olup 05.08.2020 günü Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA