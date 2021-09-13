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Son dakika haberleri | Kazada araç içerisine sıkışan sürücü can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kazada araç içerisine sıkışan sürücü can verdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan sürücü can verirken, 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan sürücü can verirken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kalyoncu Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada İshak Kaya'nın kullandığı 39 BB 643 plakalı otomobil, Seçkin Özvar yönetimindeki 59 TL 362 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü ile araç içerisindeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücülerden İshak Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri | Kazada araç içerisine sıkışan sürücü can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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