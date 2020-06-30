Son dakika haberleri! Kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil sulama kanalına düşerek ters döndü.

Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil sulama kanalına düşerek ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta yaşandı. Mustafa K. idaresindeki 01 EK 545 plakalı Ford marka otomobil ile karşı yönden gelen Emin K. yönetimindeki 26 DB 985 plakalı Wolkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil kontrolden çıkıp sulama kanalına girerek ters döndü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesiyle bölge gelen ekipler, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Şehir Hastanesine sevk etti.

Öte yandan sulama kanalında ters dönen otomobil 2 çekici yardımıyla çıkarılırken, sulama kanalı bariyerlerinin yetersiz kaldığını söyleyen vatandaşlar tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA